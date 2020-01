Avec les vacances d’été qui se pointent à l’horizon, il est temps de voir si vous avez ce qu’il faut pour bien vous servir en voyage ou pour le camping, ou tout simplement pour vos déplacements quotidiens.

Edmunds a fait équipe avec le magazine Parents pour évaluer les meilleurs modèles pour répondre aux besoins des familles. Cette semaine, ils ont publié les résultats qui sortent du flot 10 véhicules, qui ont tous obtenu une cote de sécurité cinq étoiles de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Les véhicules devaient également obtenir une note d'au moins 4 sur 5 de la part d’Edmunds, eux qui ont testé les véhicules pour leur conduite, leur confort, leur utilité et leur technologie embarquée. De son côté, le magazine Parents a testé la facilité d’installation des sièges, la place réservée pour les jambes aux places arrière ainsi que le nombre de porte-gobelets et de ports USB.

Volkswagen Atlas et Chevrolet Traverse. Plus la famille est grande, plus grandes sont les chances que vous ayez besoin d'un VUS à trois rangées. Le VW Atlas, souligne Edmunds, peut accueillir jusqu'à cinq sièges enfants. Consultez notre propre liste des 10 raisons pour lesquelles vous devriez acheter un Atlas. Le Traverse de Chevrolet offre une très grande capacité de chargement, parfait pour transporter les athlètes en herbe, leurs équipements et leurs coéquipiers. Edmunds et Parents ont classé ces véhicules comme étant les meilleurs VUS à trois rangés.

Photo : Volkswagen Volkswagen Atlas 2018

Photo : Chevrolet Chevrolet Traverse 2018

Ford Edge et Acura RDX. Le nouveau Ford Edge vous permet d'installer jusqu’à trois sièges enfants côte à côte dans la rangée du milieu pour ensuite installer une tonne de bagages, d'équipements ou encore un gros chien à l’arrière. Edmunds et Parents ont également cité en exemple la bonne cote de consommation de ce modèle. L'Acura RDX 2018 gâtera votre famille avec un grand toit ouvrant panoramique et, par temps plus froid, des sièges avant chauffants. Ces deux options font partie de l’équipement standard. Pour Parents et Edmunds, ces deux véhicules sont les meilleurs VUS à deux rangés disponibles sur le marché en 2018. À noter que l'édition 2019 du RDX est prévue sur le marché canadien plus tard cet été.

Photo : Ford Ford Edge 2018

Photo : Acura Acura RDX 2018

Honda Odyssey. Équipée du célèbre système Magic Slide pour les sièges de deuxième rangée, l'Odyssey est saluée pour la polyvalence qu'elle offre aux familles de différentes tailles et avec des besoins différents. Parents et Edmunds n'ont trouvé aucune meilleure minifourgonnette mieux adaptée aux familles sur le marché en 2018.

Photo : Honda Honda Odyssey 2018

Honda Accord et Chevrolet Malibu. Pour les meilleures berlines familiales en 2018, Edmond et Parents se sont rabattus sur un modèle japonais et un modèle américain. Cette catégorie assiégée, qui, malgré un retard de ventes sérieux, maintient toujours sa part importante d'automobilistes fidèles. La nouvelle Accord redessinée offre plus d'espace intérieur qu'auparavant, ainsi qu'une foule de technologies avancées pour une sécurité accrue. La surprenante Chevrolet Malibu, quant à elle, vient également avec un certain nombre de nouvelles technologies, y compris le système Teen Driver Technology. Edmunds et Parents l'ont préférée à certains modèles de taille comme les nouvelles Toyota Camry et Mazda6 redessinées, pour ne citer que celles-là.

Photo : Honda Honda Accord Touring 2018

Photo : Chevrolet Chevrolet Malibu 2018

Toyota Prius. Malgré un nombre de plus en plus croissant de modèles hybrides axés sur la famille (on pense à la Chrysler Pacifica hybride, par exemple), les gens du magazine Edmunds et Parents se sont plutôt penchés vers un vieux renard, la Prius, dans la catégorie de meilleur véhicule hybride pour la famille. Parmi les fonctionnalités qui sont mises en avant, les capacités de rechargement sans fil et un moteur électrique régénérant pour une autonomie accrue.

Photo : Toyota Toyota Prius 2018

Les deux derniers modèles récompensés par le magazine Edmunds et Parents sur leur liste des meilleures voitures pour familles en 2018, ne sont pas tellement similaires. Elles ont cependant été regroupées dans une catégorie qu'ils ont voulu appeler Familiales de style VUS (SUV-Like Wagons). C'est ainsi que la Subaru Outback (vraisemblablement la raison pour laquelle cette catégorie a été créée!) et la Kia Soul partagent les honneurs pour mieux répondre aux besoins des familles. Les qualités de l'Outback sont bien connues par son bataillon de fidèles amateurs de plein air; on pense notamment à son système quatre roues motrices et aux rails de toit avec barres transversales intégrées qui peuvent tout transporter en passant du Kayak au vélo et jusqu’aux grands meubles. Quant au Soul, il est le modèle le plus abordable de la list, mais offre néanmoins un espace intérieur optimisé pour les familles tout en ayant mérité le plus haut score de sécurité possible du Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Photo : Subaru Subaru Outback 2018

Photo : Kia Kia Soul 2018

Voici les prix partants canadiens pour les 10 meilleurs véhicules pour la famille en 2018, tels que choisis par Edmunds et la revue Parents :

Volkswagen Atlas - 35 690 $

Chevrolet Traverse - 37 445 $

Ford Edge - 33 499 $

Acura RDX - 42 390 $

Honda Odyssey - 34 890 $

Honda Accord - 26 490 $

Chevrolet Malibu - 22 045 $

Toyota Prius - 27 650 $

Subaru Outback - 29 295 $

Kia Soul - 19 995 $