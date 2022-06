Voici la sixième édition de notre guide annuel Auto123.com des véhicules électriques au Canada, alors qu'on jette un regard les véhicules 100% électriques disponibles au Canada en 2022.

À voir aussi : Guide de la voiture hybride et électrique 2022 : les hybrides rechargeables

À voir aussi : Jour de la Terre 2022 : Voici les 10 véhicules utilitaires électriques (pas trop chers) à considérer

L’empreinte de la voiture électrique est de plus en plus large à l’échelle mondiale et c’est aussi le cas au Canada où plusieurs nouveautés se sont greffées à l’échiquier en 2022. Malgré tout, l’industrie reste aux prises avec plusieurs troubles d’approvisionnement, ce qui ralentit le virage vers l’électromobilité.

Cela dit, on se doit de constater que l’année courante représente un point tournant dans l’évolution du domaine des véhicules électriques. Plusieurs sondages ont également mis en évidence l'évolution des attitudes des consommateurs, ici au Canada et dans le monde, qui sont de plus en plus nombreux à se déclarer prêts à passer à l'électrique.

Voici donc notre guide annuel de la voiture électrique 2022.

Audi