Voici la sixième édition de notre guide annuel Auto123.com des véhicules électriques au Canada, alors qu'on jette un regard les véhicules hybrides rechargeables disponibles au Canada en 2022.

La semaine prochaine, notre guide des véhicules 100% électriques.

Plus ça va, plus c’est pareil! Malgré la crise d’approvisionnement, la pandémie et la guerre en Ukraine, l’industrie automobile poursuit son virage vers une électrification plus étendue de sa flotte. On L’observe de plus en plus : l’offre purement électrique s’élargit constamment, au détriment des deux autres options que sont les véhicules hybrides ou hybrides rechargeables. Mais, ne craignez rien, la technologie hybride rechargeable a encore sa place sur nos routes.

Place à la sixième édition du guide annuel des véhicules hybrides rechargeables en 2022.

Alfa Romeo