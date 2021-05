S’il est vrai que 2021 est fortement marquée par plusieurs nouveaux modèles électriques, la technologie hybride rechargeable – ou PHEV si vous préférez l’expression abrégée – a encore sa raison d’être, quoique sa pertinence est de plus en plus remise en question avec les améliorations du côté purement électrique.

On début ce tour d’horizon qui a décidé de tout miser sur la propulsion électrique d’ici quelques années, la gamme e-tron qui montre déjà ce à quoi il faut s’attendre de la stratégie électrique de la marque aux quatre anneaux. Or, il ne faut pas oublier que le constructeur compte pas moins de trois véhicules hybrides rechargeables au sein de sa gamme : l’A7 TFSIe, l’A8 L TFSIe et le Q5 TFSIe. Si le VUS démontre un potentiel à l’ère des véhicules fonctionnels au possible, la berline-coupé A7 et la limousine A8 L sont deux options inusitées pour les automobilistes « écolo » qui ont un budget substantiel.

Autonomies possibles (en mode électrique) : entre 29 (A8 L) et 39 km (A7)