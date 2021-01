Situé à une proximité relative du Grand Canyon, le motel prend le nom officiel de Grand Canyon Caverns & Inn et il a la particularité d’offrir la chambre la plus profonde de la planète. Celle-ci est à 200 pieds sous terre, au cœur d’une grotte. Il en coûte entre 800 $ et 1000 $ pour y passer la nuit et l’unité est réservée environ 100 soirées par année. À notre arrivée sur place, notre horaire ne nous permettait même pas un arrêt, mais puisque l’endroit était rempli de vieilles voitures, nous avons fait une exception… une de plus.