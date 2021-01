Les motels Wigwam, aussi connus sous le nom de villages Wigwam, faisaient partie d’une chaîne d’établissements qui a vu le jour entre les années 1930 et 1950. Au total, sept villages du genre ont vu le jour et on fait le bonheur des voyageurs et des touristes au fil du temps. Celui situé à Holbrook est l’un des trois qui a survécu et il est l’un des deux localisés sur le célèbre tracé, l’autre étant situé dans la région de Rialto/San Bernardino, en Californie. À l’établissement de Holbrook, une voiture ancienne est garée devant chacune des chambres, ce qui ajoute au cachet de l’endroit.