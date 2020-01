Malgré tout ce qui se dit et s’écrit sur l’industrie automobile, sur les véhicules électriques attendus au cours des prochaines années, sur la conduite autonome, la technologie, les produits hybrides enfichables, etc., une réalité demeure ; les camionnettes sont, depuis des années, les véhicules plus populaires auprès des amateurs.

Bien sûr, on parle aussi d’électrification dans le cas de ces dernières et des efforts sont faits pour rendre ce moyen de transport moins énergivore. N’empêche, les pick-up demeurent les plus prisés des acheteurs et rien n’indique que la tendance sera renversée en 2020.

D’ailleurs, voici ce qui sera à surveiller dans l’univers de la camionnette en 2020.

1 — Ford Super Duty