Top 10 des technologies dont on ne voudrait plus se passer

Depuis 120 ans, l’évolution de l’automobile est constante. Cependant, certaines époques ont été le témoin de progrès plus rapides que d’autres. Celle que l’on vit en ce moment en est un bel exemple, car tout se déroule à très grande vitesse.

Si on jette un regard sur les 15 dernières années, on constate que les progrès ont été phénoménaux. La technologie, la sécurité, la connectivité, autant de domaines qui ont fait des pas de géant. En matière de sécurité, par exemple, lorsqu’on regarde un peu plus loin en arrière, on constate aussi les avancées. En 1995, 3313 personnes décédaient sur les routes au pays. En 2018, ce nombre avait fondu à 1922 après avoir atteint un plancher de 1841 en 2014. Qu’on se comprenne, les Canadiens ne sont pas de meilleurs conducteurs ; les véhicules qu’ils conduisent sont tout simplement plus sécuritaires.

Ainsi, lorsqu’on jette un regard derrière, on réalise qu’on ne voudrait plus se passer de certaines technologies. Pour le plaisir de la chose, je me suis amusé à choisir 10 trucs dont je ne voudrais plus me départir.

1 — Les sièges chauffants