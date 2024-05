Polestar réussit une recharge de 10 % à 80 % en 10 minutes

• Polestar annonce avoir réussi une recharge de 10 % à 80 % en seulement 10 minutes avec une Polestar 5.

La vitesse de recharge des véhicules électriques est un sujet qui intéresse tout le monde. Le jour où il sera possible de récupérer une autonomie de 400 km aussi rapidement qu’on fait un plein d’essence, plus personne ne pourra se plaindre du temps qu’il faut mettre pour recharger un véhicule électrique.

Ce n’est qu’une question de temps avant que ça devienne une réalité et cette semaine, Polestar a fait un pas de plus vers cet objectif en réalisant une recharge de 10 % à 80 % en seulement 10 minutes.

Jusqu’ici les meilleurs temps annoncés étaient de 18 minutes.

Concrètement, Polestar s’est associé à la firme naissante israélienne StoreDot pour construire un prototype électrique capable de réaliser l’exploit mentionné. La marque souligne qu’elle est parvenue à ce temps de recharge relativement rapide en utilisant une véritable voiture plutôt que de mener des tests en laboratoire.

Le prototype Polestar 5 lors du chargement | Photo : Polestar

La technologie XFC (Extreme Fast Charging) de StoreDot a été installée dans une Polestar 5, une berline qui est prévue pour 2025. L’entreprise explique que la batterie a commencé à charger à 310 kW et qu’elle est passée à 370 kW lorsqu’elle s’est approchée des 80 %. C’est contraire à ce que l’on connaît, alors que la vitesse de recharge a tendance à diminuer plus la batterie fait le plein d’énergie (un peu comme lorsqu’on remplit un verre d’eau, on réduit le débit lorsque le verre est presque plein).

Polestar a expliqué que le prototype utilisé était équipé d’une batterie de 77 kWh, mais dont la capacité pouvait théoriquement être portée à au moins 100 kWh.

Indicateur de chargement dans le Polestar 5 | Photo : Polestar

Les ingénieurs n’ont pas eu besoin de modifier le système de refroidissement pour rendre possible la recharge à 370 kW. Aucune information n’a été partagée sur les conditions dans lesquelles le test a été effectué, par exemple la température qui, on le sait très bien au Canada, peut avoir un effet sur les temps de recharge. Le secret serait cependant dans le bloc-batterie qui utilise des cellules principalement composées de silicium et qui est compatible avec l’infrastructure de recharge en courant continu existante, de sorte qu’il n’a pas besoin d’une station de charge spécialement adaptée.

Là où c’est intéressant pour les consommateurs, c’est que Polestar indique que la technologie XFC pourrait être greffée à certains de ses futurs véhicules. « Nous avons généralement un cycle de développement de deux à trois ans. Nous pourrions mettre cette technologie en production dans ce laps de temps », explique l’entreprise.