Les 10 meilleurs véhicules en 2021 selon Car and Driver

Chaque fin d’année, le magazine Car and Driver publie une liste des 10 meilleurs véhicules pour l’année à venir. À partir du classement de 2020, le magazine a condensé ses différents palmarès pour les voitures, VUS et camionnettes en un seul classement « Top 10 », ce qui nous donne une sorte de buffet d’excellence. Voici les 10 modèles identifiés par la publication comme les meilleurs pour l’année à venir.

Notez que Car and Driver ne considère que les modèles disponibles avec un PDSF de 90 000 $ (USD) ou moins, et seulement ceux qui sont entièrement nouveaux ou qui ont subi une révision importante. Les experts de la publication ont passé deux semaines à tester et à évaluer un total de 57 modèles.

1 - Chevrolet Corvette