Chaque année à l'aube du mois de décembre, le magazine Car and Driver publie son palmarès des meilleurs véhicules de l'année. Notez qu'en 2020, la publication a quelque peu modifié son processus, condensant ses anciennes listes distinctes pour les voitures et pour les VUS/camions en un seul classement des 10 meilleurs. Le résultat est un buffet d'excellence qui oscille entre les catégories au fur et à mesure que l'on avance dans la liste. Voici les 10 modèles identifiés comme les meilleurs pour l'année 2022 à venir par la publication pour la 40e édition de ses prix... avec notre petit grain de sel ajouté pour faire bonne mesure.

Car and Driver restreint les modèles pris en considération à ceux dont le PDSF est de 90 000 $ (en dollars) ou moins, et seulement ceux qui sont entièrement nouveaux ou substantiellement révisés. Les membres du jury du magazine ont passé deux semaines à tester et à évaluer une panoplie de modèles (soit 67 cette année) sur une échelle de 100 points. Voici ceux qui sont sortis vainqueurs, présentés par ordre alphabétique.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Cadillac CT4-V Blackwing