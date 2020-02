Chevrolet Corvette 2020… et les autres versions !

L’industrie automobile n’arrête jamais, surtout de nos jours 2020 où la conscientisation écologique sert de toile de fond – ou presque – à chaque nouveau dévoilement automobile. Cette année encore, on vous dresse le portrait de ce qui s’en vient du côté automobile, mais les nouveautés sont tellement nombreuses qu’il a fallu séparer le tout en trois segments. Premier arrêt : les voitures sport.

Auto123 sort sa boule en cristal et présente les 30 modèles les plus notables qui vont débarquer chez nous en 2020-2021. Aujourd’hui, les voitures !

La sportive de la marque au nœud papillon est définitivement l’une des vedettes de l’an dernier. C’est toutefois en 2020 que nous allons pouvoir la mettre à l’épreuve cette nouvelle livrée à moteur central.

Le constructeur va assurément laisser un peu de temps au public pour se faire une opinion sur la C8, mais on peut tout de suite confirmer qu’il y aura d’autres variantes plus puissantes au menu. La haute direction de la marque va-t-elle profiter du premier Salon de Détroit au mois de juin pour lever le voile sur une Corvette Z06 ? On verra bien d’ici quelques mois.