Top 10 des VUS les plus recommandables pour le caravaning

Lorsqu’on parle de caravaning, on pense immédiatement à un gros pick-up comme tracteur de maison-remorque de grandes dimensions . Toutefois, plus d’un amateur de cette façon de voyager leur préfèrent des VUS car ils en apprécient l’habitabilité, voire même le confort. Cependant, il faut garder en mémoire que les VUS, même les plus gros, ont une limite de traction inférieure à celle des pick-up.

1 - Chevrolet Tahoe et Suburban et GMC Yukon et XL

Ces grands VUS de General Motors demeurent parmi les plus populaires auprès des amateurs de caravaning. Ils peuvent accepter jusqu’à huit personnes à leur bord. Même si certaines versions sont mues par un puissant V8 de 6,2 litres de 420 chevaux et 460 li-pi de couple (disponible avec une boîte automatique à 10 rapports!), c’est le plus petit V8 de 5,3 litres de 335 chevaux et 383 li-pi de couple qui est le mieux indiqué pour tirer puisque le constructeur en affiche une capacité de remorquage de 8600 livres (avec la propulsion, 8400 avec la traction intégrale). Cependant, attendez-vous à ce que leur ligne change d’ici l’an prochain puisqu’ils sont basés sur les pick-up du même constructeur qui viennent d’être redessinés.