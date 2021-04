Auto123 sort sa boule en cristal et présente les 30 modèles les plus notables qui vont débarquer chez nous en 2020-2021, et même en 2023. Aujourd’hui, les utilitaires et les camionnettes !

À voir aussi : Top 30 des modèles attendus en 2021-2022 : les voitures

À voir aussi : Top 30 des modèles attendus en 2021-2022 : les électriques

Nous en sommes désormais au troisième volet de cette boule de cristal automobile. Après les voitures et les électriques, nous voici rendus au segment des utilitaires. Inutile de le rappeler, la catégorie des VUS et autres multisegments est en demande de nos jours. Et puisque la propulsion électrique s’étend de plus en plus à l’industrie automobile, il faut s’attendre à un mélange électro-utilitaire d’ici quelques saisons. Allons jeter un coup d’œil à ce qui nous attend de ce côté.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Alfa Romeo Tonale