Cette année encore, le magazine Parents a désigné ses choix de meilleurs véhicules pour répondre aux besoins des familles.

Le magazine a pris en compte les évaluations de sécurité effectuées par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) et l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), et a effectué ses propres tests pour établir ses choix.

Pas moins de 35 véhicules ont rejoint le cercle des demi-finalistes après avoir été évalués pour le freinage, la direction, l'accélération et une foule d'autres paramètres. Les véhicules ont également été évalués pour leur capacité à accueillir des sièges auto pour enfants.

Voici la liste des meilleurs véhicules pour la famille en 2022 selon le magazine Parents.

Minifourgonnette – Meilleure nouvelle minifourgonnette : Kia Carnival