Auto123 sort sa boule en cristal et présente les 30 modèles les plus notables qui vont débarquer chez nous en 2023-2024. Aujourd’hui, 10 modèles tout électriques (avec un en boni) !

À voir aussi : Top 30 des modèles attendus en 2023-2024: les voitures et les sportives

À voir aussi : Top 30 des modèles attendus 2023-2024 : les VUS

Ce qui a longtemps été prédit, devient réalité : l’industrie automobile (et du transport commercial) se dirige tout droit vers un futur purement électrique. La liste des véhicules attendus du côté électrique est si longue que nous aurions pu consacrer un top 30 des modèles attendus tellement il y a du nouveau dans les prochaines années.

Comme c’est la coutume depuis que nous procédons à cet exercice, nous avons séparé l’automobile en trois catégories principales : Les voitures et les sportives, les véhicules utilitaires et les véhicules électriques.

Pour ce troisième et dernier chapitre, on fait une (trop) brève visite du côté des véhicules électriques, car l’offre électrique est sur le point d’exploser d’ici un an ou deux.

Acura ZDX