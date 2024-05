• Voici nos coups de cœur Auto123 pour 2024, dans les catégories des véhicules électriques de luxe.

Chaque année, Auto123 sélectionne ses véhicules coup de cœur, à travers une kyrielle de catégories distinctes. Ces dernières évoluent, tout comme notre façon d’honorer les meilleurs véhicules de l’industrie.

Cette année, nous adoptons une formule améliorée où l’on vous présente ce qu’on a identifié comme étant le trio de tête d’une catégorie, soit les trois véhicules les plus intéressants.

Pour ce dossier consacré aux véhicules électriques appartenant aux marques de luxe, nous avons regroupé les modèles en deux simples catégories, soit les voitures et les VUS. Au fil des prochaines années, nous pourrons assurément créer des sous-divisions avec la multiplication des modèles sur le marché, mais pour le moment, nous allons nous en tenir à cette segmentation.

Les meilleures voitures électriques de luxe

Le marché de la voiture électrique de luxe commence à être bien garni, avec des propositions qui viennent des grandes marques, mais aussi de constructeurs plus récents dans l’industrie, que ce soit Tesla ou encore Lucid Motors.

Et les prix vont dans plusieurs directions si l’on considère que certains offrent leurs modèles plus abordables en versions tout électriques, tout comme leur produit le plus cher.

Nos choix reflètent une appréciation pour l’ensemble de l’œuvre d’un modèle donné, de son intérêt pour différents types d’acheteurs.

Cette façon de faire fait qu’on retrouve des véhicules différents dans notre trio de tête, soit la BMW i4, la Porsche Taycan et la Polestar 2.

La BMW i4 eDrive35 2023-24 | Photo : BMW

Avec l’I4, BMW a frappé un grand coup, car ce produit est quand même offert à moins de 60 000 $ en configuration de base. Et avec une autonomie possible de plus de 400 km, c’est très acceptable. Un rapport qualité-prix-luxe impossible à négliger.

La Polestar 2 2023-24 | Photo : D.Boshouwers

Pour la Polestar 2, on parle d’un modèle qui demeure méconnu, mais qui séduit une fois qu’on se trouve derrière le volant. À l’instar de la BMW i4, la configuration de base est offerte sous la barre des 60 000 $, ce qui rend cette suggestion attrayante. Il faut cependant aimer le côté très épuré de l’habitacle et vivre avec le fait que tout est tactile à bord, ou presque.

Porsche Taycan GTS 2023-24 | Photo : V.Aubé

Et il y a cette Porsche Taycan qui semble être dans une classe à part, un peu comme tous les autres produits Porsche. La première voiture électrique de ce constructeur continue d’impressionner avec des améliorations constantes et une convivialité qui séduit, sans oublier la performance. La facture est à la hauteur, cependant, ce qui fait que la Taycan n’est pas pour tout le monde.

Les meilleurs VUS électriques de luxe

Du côté des VUS, là aussi, le choix commence à être très généreux. Trois modèles ont néanmoins réussi à séduire nos essayeurs, pour diverses raisons.

Cadillac Lyriq 2024 | Photo : B.Charette

Le premier membre de notre trio de tête est le Cadillac Lyriq que l’on commence à voir en quantité plus nombreuses sur les routes. Ce produit, qui profite de la plateforme Ultium de General Motors, propose un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Même que dans sa catégorie, il est bien moins cher que ses rivaux, ce qui en fait un choix tout désigné.

Le Genesis GV70 électrique 2024 | Photo : D.Boshouwers

Nous pourrions utiliser les mêmes qualités pour décrire le Genesis GV70 électrique, la version à batterie du modèle du même nom que propose la marque de luxe de Hyundai. Au menu ici, une douceur de roulement exemplaire, un aménagement intérieur de grande qualité, et un modèle qui propose la discrétion totale, alors qu’il est pratiquement identique à son cousin équipé d’un moteur à essence.

Le BMW iX 2023-24 | Photo : D.Boshouwers

Enfin, le troisième joueur de notre premier trio est le BMW iX. Ici, le style crie « électrique », alors que ce VUS propose des lignes qui détonnent de celles des BMW à essence, même si la signature est reconnaissable. À bord, on a droit au même genre de distinction avec une présentation futuriste et de bon goût. Ce qui est peut-être le plus impressionnant avec ce modèle, c’est que sa conduite est celle d’un typique produit BMW, une caractéristique que l’on retrouve à travers les suggestions électriques de ce constructeur.

Un conseil ; faites l’essai des trois.