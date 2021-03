Top 30 des modèles attendus en 2021-2022 : les électriques

Encore une fois cette année, Auto123 sort sa boule en cristal et présente les 30 modèles les plus notables qui vont débarquer chez nous en 2021-2022. Aujourd’hui, les véhicules électriques !

À voir aussi : Top 30 des modèles attendus en 2021-2022 : les voitures

Plus d’un an après le début de cette pandémie, on jette à nouveau un regard sur ce qui nous attend au fil des prochains mois. Deuxième arrêt : les électriques, une catégorie qui ne peut qu’exploser au fil des cinq prochaines années. Bien entendu, il y aura beaucoup plus que les modèles exposés au sein de cette liste.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Audi e-tron GT et Porsche Taycan Cross Turismo