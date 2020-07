Comme le mentionne également le communiqué entourant ce top 10 des intérieurs 2020, il y a plus que jamais une présence utilitaire dans l’industrie, avec pas moins de sept des 10 véhicules retenus inscris à ce créneau à la garde au sol surélevée. Rappelons qu’au tout début du processus pour 2020, la liste comptait 32 modèles 2020. Voici donc, en ordre alphabétique, les 10 meilleurs habitacles de l’industrie selon Wards Auto.

En effet, à cause des nouvelles règles de distanciation sociale, la compétition n’a pas pu être organisée selon les mêmes consignes habituelles, soit de juger la bagatelle de nouveaux véhicules en touchant et en conduisant les finalistes de 2020. Les véhicules en lice n’ont pas été trimbalés de chroniqueurs en chroniqueurs, de peur de propager le virus. La livraison de certains véhicules a même été retardée, tandis que d’autres ont carrément été jugés à distance à l’aide d’un appareil intelligent.

La présence de la marque aux quatre anneaux n’a rien de surprenant, le constructeur allemand qui est un habitué de ces palmarès à cause de ses habitacles bien pensés, et surtout, bien ficelés. Les juges ont bien aimé le levier de vitesses où il est possible de reposer la paume de la main droite, tandis que la finition matte des boiseries sur la planche de bord constitue un beau contraste. La qualité des graphismes a aussi été louangée par les essayeurs.