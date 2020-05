Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Pour les amateurs de bolides de tout genre, ils contribuent à renforcer leur culture automobile, car lorsqu’on sort de l’Amérique du Nord, on découvre des créations dont on ne connaît même pas l’existence.

Vous vous en doutez bien, nous n’allions pas manquer l’occasion de vous ramener quelques clichés de modèles aperçus lors d’une visite dans les Caraïbes effectuées en février. Au menu aujourd’hui, la deuxième de deux galeries qui vous présentent des réalités différentes.

Voir aussi : Les Top 10 des véhicules des Caraïbes : Îles Turques-et-Caïques

Voir aussi : Vive la Havane ! Le Top 10 des vieilles américaines à Cuba

Aruba et Curaçao

Les îles d’Aruba et de Curaçao sont de ressort néerlandais, même si elles sont pratiquement à distance de nage du Venezuela. Lors de notre plus récent passage là-bas, on s’est amusé à photographier des produits que l’on ne retrouve pas chez nous… enfin presque.

1 — Chevrolet Monte Carlo 1975

Les voitures américaines sont très rares dans les Caraïbes et les gens rencontrés là-bas n’ont pas toujours d’explications pour justifier la présence de ces dernières ici et là. La réponse la plus probable vient du fait qu’elles ont probablement été importées par des Nord-Américains qui ont déménagé là-bas à une certaine époque. Considérant cela, il est assez incroyable de retrouver cette Chevrolet Monte Carlo 1975 toujours en état de marche.