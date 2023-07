Voici la septième édition de notre guide annuel Auto123.com des véhicules électriques au Canada, alors qu'on jette un regard sur les véhicules 100% électriques disponibles au Canada en 2023.

À voir aussi : Guide de la voiture hybride et électrique 2023 : les hybrides rechargeables

À voir aussi : Jour de la Terre 2023 : Voici les 10 véhicules utilitaires électriques (pas trop chers) à considérer

Le virage électrique prend forme dans l’industrie automobile et pour 2023, on peut parler d’une grande accélération. En fait, il y a plus de modèles que jamais.

Voici donc notre guide annuel de la voiture électrique 2023.

Audi