Les prix Auto123 récompensant les meilleurs véhicules par catégorie ne datent pas d’hier, mais pour la deuxième année consécutive, ils vous sont présentés au printemps. La plupart des publications le font l’automne avant l’année qui est en cause, 2022 dans le cas qui nous intéresse, mais puisque plusieurs modèles se pointent toujours tardivement, nous avons décidé de les attendre patiemment afin de pouvoir faire des choix plus éclairés (lire après avoir essayé le plus de modèles possible).

22 en '22

La semaine dernière, nous vous présentions les finalistes de nos 22 catégories. L’heure est venue de dévoiler les grands gagnants. Une fois de plus, les votes ont été serrés, ce qui peut parfois s’avérer injuste pour certains véhicules. En fait, ce n’est qu’un témoignage de la qualité que l’on retrouve dans certains segments où plusieurs créations pourraient être déclarées gagnantes.

Mais bon, un vote est un vote et on y va avec la majorité. À ce qu’on sache, la démocratie a toujours sa place. Un petit mot sur notre méthodogie :

Les gagnants des prix annuels d'Auto123.com sont choisis au début de la nouvelle année à partir d'une liste initiale de véhicules admissibles, qui ne se limite pas aux modèles entièrement nouveaux ou substantiellement révisés. En d'autres mots, un modèle peut être " vieillissant ", mais s'il est encore meilleur que tous les autres dans son segment aux yeux des panélistes d'Auto123, il sera le premier choix.

Un panel d'experts, composé de notre équipe de contributeurs et de conducteurs d'essai chevronnés, ainsi que de nos propres gestionnaires de contenu et rédacteurs, a voté dans chacune des catégories que nous avons désignées - il y en a 22 cette année - pour les véhicules qu'ils considèrent comme les meilleurs et les plus remarquables.

Voici donc sans plus tarder la liste des gagnants avec quelques mots concernant chaque lauréat.

Voiture sous-compacte / compacte de l’année 2022 : Honda Civic

L’an dernier, la Honda Civic n’était plus tellement dans le coup face aux nouveautés de la catégorie. Or, depuis quelques mois, la berline – la voiture peut aussi être commandée en livrée à hayon – a repris du galon avec un design épuré à l’extérieur, ce qui devrait taire les consommateurs qui n’aimaient pas cette approche très angulaire de la populaire voiture.

Cette nouvelle génération est très évolutive, mais sa silhouette risque de mieux vieillir. Qui plus est, la Civic a vu son habitacle gagner en qualité, mais aussi au chapitre de l’ambiance. Et ce n’est que le début, car la nouvelle Type R devrait débarquer d’ici quelques semaines au Canada.

Photo : Honda La Honda Civic

Voiture intermédiaire / pleine grandeur de l’année 2022 : Subaru Legacy

Les trois finalistes dans la catégorie réunissant les voitures intermédiaires et pleine grandeur sont disponibles avec un rouage intégral, mais une seule vient obligatoirement avec cet avantage net pour affronter nos conditions hivernales : la Subaru Legacy.

Assurément prisée pour sa qualité générale, sa réputation de voiture durable, mais aussi parce que cette fameuse traction intégrale à prise constante n’a plus besoin de présentation, la Legacy peut également se débrouiller dans le département des émotions fortes grâce à cette mécanique boxer 4-cylindres turbo de 2,4 litres, un moulin qui se retrouve notamment dans la plus récente génération de la berline WRX.