En effet, alors que les véhicules hybrides prolifèrent depuis un certain temps déjà, l’arrivée récente de nombreux véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) a permis de mélanger les moteurs à combustion et les véhicules électriques comme jamais auparavant.

Le terme « VÉ » — « véhicule électrique » — est devenu quelque peu ambigu de nos jours. Ce qui était autrefois une simple distinction entre les véhicules à combustion interne et les véhicules électriques est devenu un peu plus compliqué.

La Bolt EV existe depuis presque aussi longtemps que la Nissan LEAF, mais avec le modèle EUV, lancé il y a trois ans, Chevrolet est entré dans une catégorie légèrement différente. Le Bolt EUV offre plus d’espace intérieur que la Bolt EV, et il est conçu pour être un véhicule plus familial et mieux adapté à un usage quotidien.

L’autonomie du Bolt EUV avoisine les 400 km en conduite combinée ville/route, ce qui est vraiment solide si l’on considère qu’il demeure l’un des véhicules entièrement électriques les plus abordables au Canada.

