Ce sera le Bolt EUV en 2025, finalement

Il y a quelques jours, Chevrolet confirmait ce qu’on savait déjà, à savoir que la Chevrolet Bolt EV allait revenir avec la plateforme Ultium comme structure, en 2025. Rappelons que la mort du modèle avait été annoncée au printemps, mais que la compagnie a finalement décidé de lui offrir une seconde vie, compte tenu de sa popularité grandissante cette année.

Une précision vient d’être ajoutée concernant l’avenir du modèle, toutefois. Comme le rapporte le site Insideevs, qui s’est entretenu avec des responsables de la compagnie, ce sera la version utilitaire du modèle, connue sous le nom de Bolt EUV, qui sera conservée, alors que la variante régulière Bolt EV prendra sa retraite.

La différence entre les deux modèles n’est pas énorme. Au lancement de la première génération, en 2017, il n’y avait que la Bolt EV. Lors de la refonte effectuée pour 2022, une variante un peu plus grosse était ajoutée, l’EUV. On va la décrire en utilisant le masculin, car on classe ce produit comme un véhicule utilitaire.

La raison qui est derrière cette décision, vous la devinez peut-être, c’est qu’en ce moment, le modèle EUV est plus populaire que l’autre, dans une proportion qui est estimée à deux pour un. Les gens recherchent plus d’espace et à ce chapitre, ils sont davantage satisfaits avec cette solution.

Le Chevrolet Bolt EUV, arrière Photo : Chevrolet

Ce qui est certain, c’est que la famille Bolt connaît un succès inégalé cette année. Nous vous l’avons déjà rapporté, mais un rappel des chiffres est pertinent ici. Au cours des trois premiers trimestres de 2023, Chevrolet a écoulé 49 494 exemplaires des deux modèles, ce qui représente un bond significatif de 125 % par rapport à la même période en 2022.

La baisse de prix en vigueur avec les deux produits a assurément aidé les ventes. Il sera donc intéressant de voir quelle sera la stratégie de la compagnie avec la prochaine mouture, car pour assurer le succès du modèle, il devra être le plus abordable ; c’est maintenant une de ses principales signatures. Il faut comprendre qu’aux États-Unis, la Bolt EV pouvait être acquise pour un peu plus de 20 000 $ US, une fois les crédits appliqués.

Il ne faudrait pas non plus s’attendre à ce que le Bolt EUV 2025 prenne trop de volume par rapport à la version actuelle, car Chevrolet ne voudra pas cannibaliser les ventes du prochain Equinox EV. D’ailleurs, la compagnie a déjà confirmé qu’on ne transformera pas le véhicule au complet. Ce qui va changer, c’est son architecture et ses batteries, principalement, sans oublier des mises à jour en matière de sécurité et de technologie.