Auto123 vous présente 10 véhicules qui ont fait leurs débuts au Salon de New York au fil des décennies.

Normalement, la semaine dernière, nous aurions été du côté de New York pour assister au Salon de l’auto. En ce qui me concerne, mes vols pour la mégapole américaine étaient réservés et c’est avec le groupe Toyota que je me rendais sur place pour couvrir l’événement.

Comme les choses changent en quelques semaines. Aujourd’hui, la dernière place sur la planète où quiconque voudrait se trouver, c’est New York.

Après le Salon, mon travail aurait été de vous présenter une galerie photo des nouveautés du Salon, de ses coulisses, etc. Puisque la chose est impossible cette année, voici donc 10 véhicules importants qui ont fait leurs débuts à New York au fil des décennies. Préparez-vous, on recule loin dans le temps pour amorcer notre tournée.

1 — Ford Model A 1928