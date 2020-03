L’année 2020 marque une décennie de voitures électriques grand public sur nos routes et, à voir qu’est-ce qui arrive sur le marché au cours des douze prochains mois, on peut même affirmer que l’année en cours est particulièrement importante pour le virage électrique qu’entend prendre l’industrie au cours des dix prochaines années.

Évidemment, l’offre hybride et hybride rechargeable est encore d’actualité, mais ce qui retient surtout l’attention pour 2020, c’est le pur électrique!

On remet donc ça pour une quatrième année de suite, le Guide de la voiture électrique et hybride qui a été publié pour la première fois dans ces pages en 2017 et même si la plupart des modèles sont encore en place, certains d’entre eux disparaissent, tandis que d’autres se pointent à l’horizon.

Évidemment, la commercialisation de ces véhicules plus verts pour l’environnement va aussi de pair avec les rabais gouvernementaux, le Canada qui a désormais son programme fédéral depuis mai 2019, tandis que la Colombie-Britannique et le Québec proposent encore des remises à l’achat ou à la location des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Place aux modèles 2020 qui consomment passablement moins de carburant (ou même pas du tout) pour sauver, à leur manière, la planète.

LES ÉLECTRIQUES

Audi

Photo : Audi Audi e-tron Sportback

L’an dernier, on vous annonçait l’arrivée du tout premier utilitaire électrique de la marque aux quatre anneaux, l'e-tron. Or, 2020 ajoute une livrée Sportback à l’équation, le modèle qui concède un peu de volume de chargement pour une silhouette plus aérodynamique.

Il ne faudrait surtout pas oublier le souhait de la marque d’ajouter une superberline inspirée du prototype e-tron-GT, la berline qui profiterait du développement de la Porsche Taycan pour l’une ou l’autre de ses variantes.

Photo : Audi Prototype Audi e-tron GT