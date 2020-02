Toronto 2020 : Top 10 des nouveautés au Salon

Tout comme Montréal, Toronto est l’hôte de 38 premières canadienne et certains constructeurs brillent par leur absence. Si Audi a dit oui à sa seule présence en sol canadien cette année, Mercedes n’y est pas tout comme Volvo et Tesla. Une situation somme toute assez proche de Montréal.

Audi semble décider à se lancer dans le tout électrique. Le Q4 e-tron avec une longueur de 4,60 m profite d’une nouvelle plateforme MEB, développée par le groupe Volkswagen qui va servir uniquement aux modèles électriques.

Son format, comme son nom l’indique, se situe entre le Q3 et le Q5 et regroupe deux moteurs (un à l’avant et l’autre à l’arrière) qui offrent un total de 300 chevaux. Ce format le place en concurrence directe avec le modèle Y de Tesla. Les performances sont prometteuses avec un 0-100 km/h en 6,3 secondes et une autonomie qui va approcher les 400 km.

On retrouve aussi au même kiosque le e-tron sportback lui aussi 100% électrique qui est un dérivé du e-tron quattro qui tire lui aussi parti de deux moteurs alimentés par une batterie (situé sous le plancher) de 95 kWh qui fait 699 kg et permettra aussi une autonomie avoisinant les 400 km.