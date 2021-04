En ce Jour de la Terre, nous jetons un coup d’œil sur les options de véhicules électriques actuellement disponibles sur le marché canadien. Outre quelques modèles qui ne sont presque plus offerts au moment d’écrire ces lignes – ou certains que nous connaissons tous –, voici la liste de tous les modèles – certains ont été regroupés – qui carburent à l’électricité.

Évidemment, il est préférable d’ignorer la voiture lors de cette journée du 22 avril, mais pour ceux et celles qui doivent parcourir de longues distances – ou simplement se rendre à l’épicerie –, la voiture électrique est plus que jamais capable de se rendre à bon port sans inquiéter ses passagers à cause d’une autonomie trop courte.

Une chose est sûre, cette liste sera beaucoup plus longue dans un an, car plusieurs nouveaux modèles viendront gonfler l’offre de leurs constructeurs respectifs d’ici la fin de l’année.

Tesla Model 3 et Tesla Model Y

Impossible d’aborder le sujet de la voiture électrique sans aborder la marque Tesla. S’il est vrai que la Model S ou le Model X sont les deux véhicules qui ont propulsé Tesla à un autre niveau, le tandem Model 3 / Model Y est celui qui permet à Tesla de se répandre un peu partout sur le globe à une cadence démesurée.

Oui, c’est vrai que seule la version de base Autonomie standard de la Model 3 est éligible au rabais fédéral – les autres livrées de la berline et le Model Y ne le sont pas –, mais quand même, on ne peut nier l’impact de la marque californienne sur l’opinion du public à l’égard des véhicules électriques.