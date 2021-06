L’an dernier, nous vous avions promis une année d’envergure pour le segment électrique et c’est exactement ce qui se produit en 2021. La majorité des constructeurs préparent l’arrivée de nouveaux modèles électriques, même que certains ont déjà pris les devants en cette deuxième année de pandémie où l’industrie automobile connaît un certain regain, malgré tous les obstacles de cette crise mondiale.

L’année-modèle 2021 bonifie de manière plus convaincante l’offre électrique de la marque aux quatre anneaux. En plus des deux multisegments e-tron régulier et e-tron Sportback, la cousine de la Porsche Taycan, l’Audi e-tron GT, s’ajoute à l’alignement pour les amateurs de performance plus relevée, surtout avec la livrée RS.

Et, comme si ce n’était pas assez, Audi va également ajouter deux multisegment plus petits et plus abordables, le Q4 e-tron et son équivalent à toit fuyant, le Q4 e-tron Sportback. Et même si ces deux-là sont de l’année-modèle 2022, ils seront bientôt disponibles chez nous.

