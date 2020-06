L’organisme Canadian Black Book a publié récemment sa liste des 23 modèles qui conservent le plus gros pourcentage de valeur au fil du temps. L’étude 2020 dresse un portrait des modèles 2016, ce qui veut dire que ce palmarès juge la valeur retenue de véhicules après quatre ans. Vous pourrez ainsi voir si votre véhicule fait partie des meilleurs choix selon le CBB.

À l’achat d’un véhicule neuf ou usagé, il est important de considérer l’aspect financier au-delà des coûts traditionnels reliés à l’entretien d’une voiture. Un modèle qui a la réputation de conserver sa valeur au fil du temps se vendra mieux et assurément plus cher après quelques années d’utilisation. Bien entendu, ce facteur n’est pas le seul à prendre en considération lorsqu’est venue le temps de magasiner sa prochaine voiture, mais pour certains, s’assurer d’un retour financier au bout du compte est aussi important que la fiabilité ou l’agrément de conduite.

Voiture sous-compacte : Honda Fit Finalistes : Toyota Prius c, Toyota Yaris

Dans le créneau le plus accessible de l’industrie, la très pratique Honda Fit l’emporte sur ses rivales de Toyota. Pour les amoureux de véhicules hybrides, la Prius c est une excellente option, mais la Fit se démarque par con coffre caverneux.

La Fit est également une voiture plus rare, si on la compare avec la berline Civic vendue quelques centaines de dollars de plus seulement. Voilà qui explique sa grande valeur retenue après tout ce temps.

Notre essai routier du Honda Fit 2016

Fiche technique du Honda Fit 2016

Consultez notre inventaire de Honda Fit 2016 disponibles dans votre région du Canada.