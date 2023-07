Baisse des prix dans le marché de l’occasion

• Le prix moyen des véhicules d’occasion a connu sa baisse mensuelle la plus importante depuis le début de la pandémie.

Vous l’avez remarqué comme nous, les prix des véhicules d’occasion ont grimpé de façon spectaculaire depuis le début de la pandémie. La raison principale est l’accès plus restreint à des modèles neufs, ce qui a eu une conséquence directe sur la demande pour des modèles usagés.

On espère tous un retour à la normale, car si c’est une chose de ne pouvoir accéder à un véhicule neuf en raison d’un budget plus limité, c’en est une autre de ne pas pouvoir s’offrir un modèle d’occasion décent sans se ruiner.

Il y a une lueur d’espoir. Le mois de juin a vu le prix des modèles d’occasion connaître sa plus importante baisse mensuelle depuis les premiers moments de la pandémie. Les prix moyens ont reculé de 4,2 % au cours du dernier mois aux États-Unis.

Si cette tendance se poursuit, ça va aussi avoir un effet sur l’inflation, car la hausse des prix des véhicules est l’un des moteurs les plus importants de la hausse de l’inflation, mesurée par l’indice à la consommation.

Parmi les raisons qui expliquent la baisse enregistrée, il y a la hausse des taux d’intérêt, ainsi que les mesures mises de l’avant par les constructeurs pour écouler leur stock de voitures neuves. Le tout réduit la demande sur le marché de seconde main. Ainsi, les prix que les modèles usagés atteignent lors des ventes aux enchères où sont échangés les véhicules qui se retrouvent dans les cours de marchands sont en recul.

Les prix sont également affectés par le fait que les concessionnaires ont tranquillement reconstitué leurs stocks de véhicules d’occasion, épuisés par les fermetures d’usines et par la crise des puces électroniques qui a suivi.

Chris Frey, le directeur principal des informations économiques et sectorielles pour le groupe Cox Automotive, propriétaire de Manheim, la plus grande maison de ventes aux enchères de véhicules, a déclaré que les acheteurs semblent avoir pris une pause au début de l’été. Il a ajouté que puisque les stocks de véhicules d’occasion au détail étaient plus importants depuis quelques semaines, il s’attendait à moins de volatilité dans les fluctuations des prix du gros jusqu’à la fin de l’année.

Ce qui reste à voir, c’est de quelle façon les choses vont se dérouler au cours des prochains mois. Il y a tellement d’impondérables qui entrent en jeu et qui sont susceptibles d’influencer le marché qu’il est difficile de savoir avec précision si la tendance à la baisse va se maintenir.

Les experts sont optimistes et nous le sommes aussi, mais il faut demeurer patients.