Environ une année après avoir annoncé leur projet de partenariat pour le développement de véhicules à conduite autonome, Toyota et Aurora Innovation ont mis sur la route leurs prototypes.

Ces derniers sont basés sur un modèle que vous connaissez bien, soit la fourgonnette Sienna. Les essais ont lieu sur différentes routes du Texas, plus précisément dans la région de Dallas-Fort Worth. Aurora y teste depuis 2020 des semi-remorques à conduite autonome.

Quant aux essais conduits avec la Sienna, les modèles doivent être en mesure d’effectuer des demi-tours, ainsi qu’être capables de rejoindre la circulation en empruntant une bretelle d’autoroute. Ils doivent aussi être en mesure d’effectuer des changements de voie. Les prototypes doivent également réagir à des situations irrégulières, comme éviter des véhicules sur l’accotement, manœuvrer à travers une zone de construction, et faire face aux intempéries sans broncher.

C’est Aurora qui a mis au point le système de conduite autonome, connu sous le nom d’Aurora Driver. Toyota l’a tout bonnement intégré à la Sienna. Pour le moment, le public n’a pas à être inquiet, car un humain se trouve à bord de chaque véhicule testé pour réagir en cas de défaillance du système.

Photo : Aurora Innovation La Toyota Sienna à l'essai avec le système d'Aurora

Les capacités du dispositif d’Aurora sont de niveau 4. Cela signifie qu’un modèle peut se conduire seul sur de longues périodes et à travers des conditions spécifiques, la plus courante étant celle d’une zone prédéterminée par la géolocalisation. En passant au niveau 5, le but ultime, le véhicule fait tout comme une grand.

L’objectif d’Aurora est de développer un système de conduite autonome fiable qui puisse être intégré aux parcs de taxis et de camions. La compagnie veut offrir un service complet aux entreprises en couvrant les questions de financement, d’assurance et d’entretien, ainsi que la technologie de conduite autonome proprement dite.

De son côté, Toyota est encore loin de proposer un véhicule à conduite autonome. La nouvelle Mirai 2022, ainsi que la Lexus LS 2022 (châssis partagé) sont les premiers véhicules du groupe à offrir certaines fonctions autonomes, mais on parle du niveau 2 où le conducteur doit être vigilant en tout temps.

Soyez certains que Toyota va prendre beaucoup de notes avec ce projet conjoint avec Aurora.