• Toyota travaillerait sur une fausse boîte manuelle pour véhicules électriques.

Toyota est une des compagnies qui continue à défendre la boîte manuelle. Qui l’eût cru ? Longtemps critiquée pour le caractère ennuyeux de certains de ses modèles, la firme japonaise propose encore quatre modèles qui peuvent être équipés d’une boîte mécanique.

Et l’aventure pourrait se poursuivre à l’ère électrique, qui signifie pratiquement la mort de ce type de transmission. Comment est-ce possible ? En fait, selon un brevet qui a été déposé par Toyota en mai 2023, et qui a été obtenu par CNN, la compagnie travaillerait sur une fausse boîte manuelle.

Les voitures électriques qui en seraient équipées proposeraient un faux embrayage qui enverrait des signaux au moteur pour créer la sensation de changement de vitesse. Le système simulerait même la rétrogradation, permettant aux conducteurs de ralentir le véhicule en utilisant la transmission plutôt que le frein, toujours selon ce que rapporte CNN.



Console du Toyota bZ4X Photo : Toyota

Évidemment, tout cela serait possible grâce à l’électronique. Et ne cherchez pas de raison pratique, il n'y en a pas. Il s'agit uniquement d'une question de nostalgie.

Et lorsqu’on parle de la simulation de l’expérience de conduire un véhicule à boîte manuelle, on ne badine pas. Le système serait capable de simuler une mauvaise utilisation de l’embrayage en donnant des à-coups et en ruant, comme si le conducteur relâche trop rapidement l’embrayage et ne synchronise pas parfaitement ses mouvements. La seule chose que le véhicule ne fera pas, c’est de voir son moteur caler.

Soyez rassuré, les conducteurs pourront désactiver le système complètement. Un monde idéal, quoi ; les sensations de la boîte manuelle sur une route sinueuse, la quiétude de la boîte automatique en ville et dans la circulation lourde.

Au-delà de tout cela, ce type de technologie pourrait rendre la conduite d’une voiture électrique moins ennuyeuse.

Toyota n’a pas émis de commentaires à ce sujet.