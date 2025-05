La Toyota Camry 2026 reçoit l'édition Nightshade

La Toyota Camry 2026 arrivera bientôt chez les concessionnaires et l'offre comprendra une édition Nightshade, comme ce fut le cas pour l'itération précédente de la berline.

Toyota Camry 2026 – quoi de neuf ?

Le modèle a été redessiné pour 2025, donc les autres changements sont mineurs cette année. La version XLE sera disponible dans une nouvelle finition extérieure, appelée Dark Cosmos, et les modèles XSE sont équipés de sièges à mémoire, de rétroviseurs à mémoire et d'essuie-glaces à détecteur de pluie – et c'est à peu près tout. Tout le reste est reporté de l'année-modèle précédente.

La Toyota Camry Nightshade 2026 |

Camry Nightshade 2026

La Nightshade peut être commandée en trois couleurs extérieures différentes : Blanc, Rouge supersonique et Noir minuit métallisé. Dans chaque cas, le style extérieur est rehaussé par des éléments en Noir minuit métallisé, notamment la calandre avant, les rideaux d'air, les canards latéraux, les poignées de porte, les boîtiers de rétroviseurs, l'antenne aileron de requin, le diffuseur sport inférieur arrière et le becquet arrière.

L'intérieur noir est doté de sièges garnis de cuir synthétique SofTex avec des inserts blancs. Cette version est également livrée de série avec un volant et un pommeau de levier de vitesses gainés de cuir et des pédales sport en aluminium.

La Toyota Camry XLE 2026 | Photo : Toyota

Motorisation de la Toyota Camry 2026

Pour 2026, la Toyota Camry conserve sa motorisation strictement hybride, basée sur le système hybride de cinquième génération de l'entreprise. Ce système combine un moteur 4 cylindres de 2,5 litres.

Deux configurations sont proposées : traction avant (225 chevaux) et traction intégrale (232 chevaux). La puissance est transmise via une boîte à variation continue à commande électronique (eCVT).

La traction intégrale électronique sur demande est disponible sur la version SE Upgrade et de série sur les modèles XLE, XSE et Nightshade.

Toyota annonce une consommation de carburant combinée de 4,9 L/100 km pour la Camry SE à traction.

Trois modes de conduite sont offerts : Normal, Eco et Sport.

La Toyota Camry XSE 2026 | Photo : Toyota

Toyota Camry 2026 – versions au Canada

• Camry SE 2RM 2026

• Camry SE Upgrade 2RM 2026

• Camry SE Upgrade 4RM 2026

• Camry Nightshade 4RM 2026

• Camry XLE 4RM 2026

• Camry XSE 4RM 2026

Les prix de la Camry 2026, y compris celle de la nouvelle édition Nightshade, n'ont pas encore été annoncés. Ils devraient être connus à l'approche de l'arrivée du modèle chez les concessionnaires, prévue pour cet été.

Et au cas où vous vous poseriez la question, la Camry 2026 destinée au Canada est assemblée au pays dans les usines Toyota de Cambridge et de Woodstock, en Ontario.

La Toyota Camry XSE 2026, intérieur | Photo : Toyota

La Toyota Camry Nightshade 2026, intérieur | Photo : Toyota

La Toyota Camry XLE 2026 | Photo : Toyota

La Toyota Camry 2026, en couleur Dark Cosmos | Photo : Toyota