Est-ce que Toyota prépare le retour de la Celica ?

Il y a quelques années, on a eu droit aux premières rumeurs concernant le retour des sportives des années 80 et 90 chez Toyota. Les noms de la Supra, de la MR2, ainsi que de la Celica revenaient dans les conversations.

La Supra a effectué son retour en 2019, comme modèle 2020. En 2021, la compagnie présentait un concept électrique biplace, relançant les rumeurs concernant la MR2.

Récemment, c’est le nom de la Celica qui est revenu sur la table. En fait, c’est qu’un article publié dans le magazine Toyota Times abordait le thème des sportives. À l’intérieur de ce dernier, l’ancien président-directeur général Akio Toyoda, qui occupe aujourd’hui le poste de président du conseil d’administration de l’entreprise, a peut-être fait allusion au retour de la Celica.

L’homme d’affaires de 67 ans a admis qu’il avait demandé à ses supérieurs de relancer la Celica. Il a ensuite laissé croire que le retour de la voiture était bel et bien possible : « Je ne dis pas cela parce que nous sommes à un rallye, mais Juha Kankkunen (qui était invité à une course de démonstration) est Monsieur Celica. Il a été champion quatre fois au volant de la Celica. Maintenant, vous pouvez tous réfléchir à la raison pour laquelle j’utilise autant Juha Kankkunen. Essayez de deviner ! »

Toyota Celica 1993 Photo : Toyota

Akio Toyoda n’est pas la première personne importante au sein de l’entreprise à souhaiter le retour de la Celica. Plus tôt cette année, le président de Toyota, Tsuneji Sato, a déclaré qu’il aimerait voir un modèle de huitième génération.

C’est connu, Toyota souhaite lancer d’autres modèles GR (Gazoo Racing) qui viendraient rejoindre les GR 86, GR Corolla et GR Supra chez nous. Ailleurs dans le monde, certains marchés ont aussi droit à la GR Yaris. Des rumeurs font même état d’une Prius plus performante, tandis que le nouveau VUS Century a déjà été présenté avec un logo GR.

Akio Toyoda a aussi nuancé ses propos, disant que tout ce qu’il suggère ne se retrouve pas nécessairement sur la liste des priorités des nouveaux dirigeants. En même temps, comme le dit l’expression, il n’y a pas de fumée sans feu.

Et Toyota peut bien étudier la chose sans que cela se traduise par l’arrivée d’un nouveau modèle. On peut même se demander où se situerait la voiture dans la gamme. Le modèle en question pourrait aussi être tout électrique, ce qui serait une avenue intéressante.

Bref, comme vous pouvez le constater, ça peut aller dans toutes les directions. Chose certaine, le nom Celica a une résonnance auprès des amateurs et il ne serait pas fou de le faire revivre.