• Toyota partage une nouvelle image et quelques autres informations concernant la 4Runner 2025.

Toyota a déjà partagé une image montrant une partie de son 4Runner 2025, un modèle de nouvelle génération qui est fort attendu des amateurs. La compagnie vient de partager une autre image du VUS, ainsi qu’une petite vidéo, sans compter qu’elle a dévoilé à quel moment elle était pour présenter son modèle.

Ce sera le 9 avril prochain. C’était un secret de polichinelle, mais c’est maintenant officiel. Et, bonne nouvelle, nous serons sur place, à San Diego, pour le dévoilement de ce véhicule.

Aperçu du Toyota 4Runner 2025 | Photo : Toyota

Dans l’immédiat, on découvre d’autres caractéristiques avec ce qui a été partagé hier par la compagnie, notamment que le modèle va toujours proposer une lunette arrière coulissante de façon électrique.

Ce qui retient le plus l’attention toutefois, c’est ce premier regard qui nous est offert à l’intérieur. Sans trop de surprise, on découvre une signature dont l’ADN se rapproche de celle de la camionnette Tacoma, avec qui le 4Runner partage sa plateforme. On va entre autres retrouver un écran de 14 pouces à la console centrale, ainsi qu’une approche bicolore pour les sièges.

Ce qui sera intéressant à surveiller, c’est la ou les mécaniques dont va profiter le nouveau 4Runner. Aura-t-il droit aux deux 4-cylindres du Tacoma ou tentera-t-on d’y aller de façon plus traditionnelle avec un 4-cylindres et un bon vieux V6 ?

Chose certaine, les capacités hors routes seront intéressantes ; Toyota a une réputation à entretenir avec son 4Runner.

Nous aurons plus de détails à vous partager la semaine prochaine.