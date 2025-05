• Le Toyota C-HR 2026 est annoncé pour la Canada.

Toyota a annoncé une nouvelle d’importance pour le marché canadien : son VUS sous-compact C-HR effectuera un retour remarqué en 2026, cette fois sous une forme entièrement électrique. Ce modèle, qui s’était précédemment distingué par son style unique, revient donc avec une motorisation zéro émission, adoptant une silhouette de VUS aux lignes de coupé.

Au Canada, le C-HR 2026 sera commercialisé en versions SE (à traction) et XSE (à traction intégrale).

Toyota C-HR 2026 | Photo : Toyota

Motorisations du Toyota C-HR 2026

Le modèle d’entrée de gamme à traction (FWD) devrait offrir une puissance de 221 chevaux, avec une autonomie que Toyota estime pouvoir atteindre 500 kilomètres. Pour ceux qui privilégient la performance et une meilleure adhérence, une version à traction intégrale (AWD) sera proposée. Celle-ci développera 338 chevaux, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en approximativement 5,2 secondes, et une autonomie projetée jusqu’à 465 km.

Reposant sur la plateforme e-TNGA de Toyota, spécifiquement conçue pour les véhicules électriques, le C-HR 2026 est doté d’une batterie de 77 kWh. La recharge sera facilitée par un port NACS (North American Charging System), compatible avec les bornes rapides DC.

Toyota indique qu’il sera possible de récupérer de 10 % à 80 % de l’énergie en une trentaine de minutes, sous conditions optimales. La recharge via des sources AC de niveaux 1 et 2 sera également supportée. Un système de freinage régénérateur, ajustable sur quatre niveaux via des palettes au volant, contribuera à optimiser l’autonomie.

Toyota C-HR 2026 | Photo : Toyota

Design du Toyota C-HR 2026

Visuellement, le C-HR 2026 se démarque par son profil dynamique, accentué par une signature avant « tête de marteau », une cabine profilée et une partie arrière sculptée. Ses dimensions extérieures (4520 mm de long, 1870 mm de large, 1595 mm de haut et un empattement de 2750 mm) suggèrent un intérieur spacieux.

L’habitacle se veut moderne, selon Toyota, avec des matériaux de qualité. Un écran tactile de 14 pouces pour le système multimédia et un éclairage personnalisable complèteront l’ensemble. L’équipement comprendra aussi un affichage numérique pour le conducteur, deux stations de recharge par induction pour appareils mobiles, et une banquette arrière fractionnable 60/40 qui, une fois rabattue, libérera un volume de chargement maximal de 720 litres.

Toyota C-HR 2026 | Photo : Toyota

Technologie du Toyota C-HR 2026

L’équipement de série inclura des éléments pratiques tels qu’un hayon à commande électrique, des rails de toit intégrés et des essuie-glaces automatiques. Des jantes de 18 ou de 20 pouces seront proposées.

La sécurité sera assurée par la suite Toyota Safety Sense 3.0, qui regroupe des aides à la conduite comme le système de précollision avec détection des piétons, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de franchissement de ligne avec assistance à la direction, et le système de maintien au centre de la voie. Le dispositif de surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière sera aussi inclus de série.

Un ensemble Technologie, offert en option avec la version XSE AWD, permettra d’ajouter des jantes de 20 pouces au fini bronze, un toit panoramique, des sièges arrière chauffants, ainsi qu’un système audio premium JBL comprenant neuf haut-parleurs.

Les détails concernant les prix au Canada tarifaire seront communiqués ultérieurement, à l'approche du lancement prévu en 2026.

Toyota C-HR 2026 | Photo : Toyota

Toyota C-HR 2026 | Photo : Toyota