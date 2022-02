Le modèle Land Cruiser est bien connu au sein de la famille Toyota, même s’il n’est pas commercialisé chez nous. Il a la réputation de pouvoir passer partout. Voilà pourquoi une partie de son nom a été utilisée pour désigner un nouveau véhicule tout terrain sur lequel la compagnie travaille.

Mais ne vous attendez pas à le voir sur la route, du moins sur terre. En effet, Toyota travaille plutôt avec l’agence spatiale japonaise sur un produit destiné à explorer la surface lunaire. Ça va jusque-là avec les documents partagés par l’entreprise. Ça dérape un peu lorsqu’on mentionne que le projet est d’aider des gens à vivre sur la lune d’ici 2040, puis sur Mars.

Le véhicule, on vous l’a donné dans le mille, porte le nom de Lunar Cruiser. Son lancement est prévu pour la fin des années 2020.

Le modèle est conçu à partir de l’idée que les gens mangent, travaillent, dorment et communiquent avec les autres, en toute sécurité, de l’intérieur de leurs véhicules. Et s’il est possible de le faire ici, il est évidemment possible de le faire dans l’espace, a déclaré Takao Sato qui dirige le projet Lunar Cruiser chez Toyota.

« Nous considérons l’espace comme une zone unique pour notre transformation lors du prochain siècle. En allant dans l’espace, nous pourrions être en mesure de développer des télécommunications et d’autres technologies qui s’avéreront précieuses pour la vie humaine », a-t-il déclaré à l’agence Associated Press.

Photo : Toyota Le Lunar Cruiser de Toyota

Une entreprise qui travaille sous contrat pour Toyota, Gitai Japan Inc., a développé un bras robot pour le Lunar Cruiser. Ce dernier est conçu pour effectuer des tâches telles que l’inspection et l’entretien. Son « grappin » permet de changer l’extrémité du bras pour qu’il puisse fonctionner comme un couteau suisse, soit en mesure de réaliser différentes tâches.

Le directeur général de Gitai, Sho Nakanose, explique que le défi de s’envoler dans l’espace a été relevé, mais que d’y travailler entraînait des coûts importants et des risques pour les astronautes. C’est là que les robots seraient utiles, ajoute-t-il.

Shinichiro Noda, ingénieur chez Toyota, a déclaré qu’il était enthousiasmé par le projet lunaire qui s’inscrit dans le prolongement de la mission de longue date du constructeur, à savoir servir ses clients. La Lune pourrait fournir des ressources précieuses pour la vie sur Terre.

« Envoyer nos véhicules sur la lune est notre mission », a-t-il déclaré. Toyota a des produits presque partout ; « il s’agit d’amener nos voitures dans un endroit où nous ne sommes jamais allés ».

Si l’on voit des véhicules Toyota un jour sur la Lune, il faudra se rappeler que ce n’est pas une première. Les modèles utilisés lors des missions d’Apollo 15, 16 et 17 ont été en partie développés par General Motors.