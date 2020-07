Il y quelques jours Toyota avait publié une première image d’une portion arrière de la Corolla hybride 2020, question de mousser encore plus l’intérêt pour la première Corolla hybride à être commercialisée en Amérique du Nord avant son dévoilement au Salon de l’automobile de Los Angeles. Aujourd’hui on apprend les détails sur son équipement, sa performance et ses particularités.

Niveau design, la Corolla hybride répète la formule qu’on a vu avec a berline – consultez notre galerie photo.

Le nouveau modèle hybride affiche une cote de consommation combinée prévue inférieure à 5 litres aux 100 kilomètres. Sans surprise, ça fait d’elle la Corolla la plus écoénergétique produite à ce jour. Ce modèle à rendement élevé adopte le plus récent système hybride synergétique Toyota, emprunté à la Prius de dernière génération.

Construite sur la nouvelle plate-forme globale de Toyota (TNGA), la Corolla hybride offre le même volume d’espace et niveau de confort que la version à essence, selon Toyota.

Le nouveau système hybride comprend un moteur à essence 4 cylindres de 1,8 litre et deux moteurs-générateurs électriques, couplés à une transmission à variation continue (CVT) de type à train planétaire à commande électronique. Ce système développe une cavalerie combinée de 121 chevaux.

La batterie de nouvelle génération, plus plate, plus compacte et plus légère, est logée sous la banquette arrière, ce qui veut dire que l’espace de chargement du coffre demeure intact par rapport à la Corolla à essence. L’emplacement de la batterie contribue également au centre de gravité abaissé de la voiture, ce qui favorise sa maniabilité.

Sur la route, un différentiel à précharge contribue à l’impression d’accélération nette. Sous faibles charges et à faibles rotations différentielles, le différentiel à glissement limité répartit le couple entre les roues gauche et droite pour une meilleure maîtrise sur la route. À moyen régime et sous fortes charges, le différentiel à précharge fonctionne comme un différentiel ouvert.

Un mode EV permet de rouler en mode électrique seul sur de courtes distances, dans certaines conditions, notamment en fonction du niveau de charge de la batterie. Dans ces cas, un système d’avertissement de proximité du véhicule avertit les piétons de sa présence. Les autres modes de conduite sont NORMAL, ÉCO et SPORT.

Par ailleurs, on retrouve dans la Corolla hybride 2020 la suite de systèmes de sécurité actifs Toyota Safety Sense 2.0 et ce, de série.

La Corolla hybride bénéficie d’un système de freinage à commande électronique permettant de récupérer l’énergie et l’acheminer vers les batteries pour les recharger. Le système de freinage conventionnel (c’est-à-dire sans récupération) est doté d’un servofrein hydraulique actif, et intervient automatiquement si jamais le système de freinage à commande électronique fait défaut.

Le moteur 4 cylindres en ligne de 1,8 litre 2ZR-FXE a été conçu spécialement pour une application hybride. La configuration à course longue des pistons emploie le cycle Atkinson ainsi qu’une course d’admission plus courte et une course de détente plus longue que le cycle Otto.

Exclusivités du modèle hybride

La Corolla hybride reçoit des roues de 15 po en alliage d’aluminium chaussées de pneus à faible résistance au roulement. La nouvelle suspension arrière à tiges multiples améliore la tenue de route et le confort de roulement par rapport à la Corolla berline de génération précédente.

Le tableau de bord intègre un écran multifonctions de 7 po qui affiche un indicateur de vitesse, ainsi qu’un indicateur de système hybride et un indicateur de charge de la batterie en temps réel. L’assistance d’accélération ÉCO, qui s’affiche aussi dans l’écran multifonctions, fournit une rétroaction visuelle au conducteur pour l’aider à conduire de façon plus écologique.

La Corolla hybride 2020 sera mise en vente au Canada au printemps 2019.

