Une Toyota GR Prius pourrait être dévoilée au Mans

• La division Gazoo Racing de Toyota laisse entrevoir, par le biais d'une image teaser, l'arrivée d'une GR Prius.

• La version haute performance de la Prius pourrait être présentée en forme de concept aux 24 heures du Mans.

La nouvelle Toyota Prius, voiture hybride redessinée, a été extrêmement bien reçue, grâce àplusieurs de ses qualités, mais surtout parce qu'elle est très, très belle. La Prius 2023 est une très jolie voiture. Imaginez maintenant une variante performante GR Prius.

Cette perspective alléchante a été évoquée par la division Gazoo Racing de Toyota par le biais d'une image teaser qui laisse entrevoir la présentation d'un nouveau modèle GR lors de l'édition centenaire des 24 Heures du Mans cette année. Cette édition aura lieu les 10 et 11 juin, soit dans deux semaines.

Gazoo Racing confirme qu'elle présentera au Mans un concept « équipé de technologies automobiles développées à l'occasion de nombreux défis dans le cadre de la participation à des sports mécaniques ».

Le concept de Gazoo Racing Photo : Toyota

L'image donne quelques indices sur le modèle Toyota sur lequel ce nouveau concept sera basé. Le pare-chocs avant présente les mêmes contours et les mêmes capteurs que celui de la Prius. Toutefois, contrairement à la nouvelle Prius à hayon, le concept dispose de deux ensembles de quatre phares antibrouillard à LED, de canards sur les flancs et d'un plus grand diffuseur avant. Toutefois, ces différences seraient conformes aux modifications apportées à une édition à performance GR. Rappelons que le nouveau patron de Toyota, Koji Sato, a récemment confirmé qu'il fallait s'attendre à d'autres modèles GR.

S'il s'agit bien d'une Prius GR, Toyota veut peut être tâter le terrain pour jauger les réactions, ce qui pourrait décider de l'autorisation d'une version de production ou non.