La Toyota Supra 2020 aperçue sans camouflage

Nous n’en sommes pas à notre première nouvelle à propos du grand retour de la Toyota Supra. En principe, nous ne devions pas vous en faire part ce mois-ci, puisque la présentation du modèle aura lieu au prochain Salon de l’auto de Détroit, en janvier 2019. Cependant, on ne pouvait passer sous silence ce qui a circulé sur les fils de presse au cours des dernières heures, soit une image de la voiture sans habit de camouflage ; on a donc ainsi droit à un premier regard non officiel de cette Supra.

La photo qui fait le tour du Web, c’est celle d’une édition captée par un espion alors qu’elle repose tout bonnement dans une remorque. Ce qui est intéressant, c’est de noter que malgré tout ce qui s’est dit et produit depuis la présentation du concept FT-1 en 2014, le design est resté passablement fidèle. On remarque ces entrées d’air proéminentes intégrées au parechoc, de même que des phares qui s’étirent jusqu’au centre de la voiture. Le capot est aussi moins ciselé que celui du prototype.

Photo : N.Leach-Proffer Prototype Toyota FT-1

Malheureusement, le photographe n’a pu nous montrer différents angles du bolide. Il faudra donc attendre le Salon de Détroit avant d’en avoir le cœur net.

Quant à la mécanique, la rumeur veut qu’un bloc 6-cylindres en ligne de BMW soit retenu. Il pourrait être marié à une unité électrique un peu plus tard au cours du cycle de production afin d’en faire une déclinaison hybride. La Supra sera animée des roues arrière et pourra recevoir une boîte manuelle à six rapports, tout comme une transmission automatique à huit vitesses.

La prochaine fois qu’on vous fera part de cette voiture, vous aurez droit à l’histoire complète, car elle sera sur les planches du kiosque Toyota à Détroit.

Ne manquez pas notre reportage sur le salon en janvier.

Galerie de photos du prototype Toyota FT-1

Retour à la page d'accueil