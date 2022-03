Toyota va présenter la GR Corolla le 31 mars

Ce matin, Toyota a lancé un communiqué de presse que plusieurs attendaient depuis longtemps ; l’annonce de la présentation du prochain modèle GR de la gamme, cette fois décrit comme une voiture à hayon plutôt épicée.

Cette dernière, c’est un secret de polichinelle, c’est la Corolla. En fait, on devra parler de la GR Corolla comme de la GR Supra et de la GR86. Les lettres GR, rappelons-le, c’est pour Gazoo Racing, la division de course et de performance de la marque japonaise.

Au cours des derniers mois, nous avions eu des bribes d’informations à propos du modèle. Aujourd’hui sont dévoilées deux images qui nous en montrent un peu plus. Bien sûr, on garde le tout pour le jeudi 31 mars en soirée, à l’heure de l’Est.

Votre humble serviteur se trouve présentement du côté de la Californie où il a assisté à au lancement du Toyota bZ4X le week-end dernier et il a eu vent d’un truc à Long Beach plus tard cette semaine. Un simple calcul mathématique porte à croire que la présentation du modèle aura lieu à ce moment.

On verra bien.

Photo : Toyota Futur modèle GR de Toyota, fig. 2

Quant aux photos partagées, c’est assez simple ; l’aile gauche avant du véhicule avec un extracteur d’air et les lettres GR sur le premier cliché, puis une jupe latérale sur le deuxième où on y voit aussi les lettres GR-FOUR, annonçant la motricité aux quatre roues.

Le secret concernant la GR Corolla a été assez bien gardé par Toyota. Elle va partager certains éléments avec la GR Yaris qui n’est pas proposée ici, mais elle devrait offrir plus de puissance ; les rumeurs parlent d’environ 300 chevaux. Voilà qui nous amène dans l’univers de la Honda Civic Type R.

Mais laissons les spéculations de côté pour le moment. On se reparle de tout cela jeudi soir.