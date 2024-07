Toyota GR Supra 2025 : retrait du moteur 4-cylindres

Il ne sera pas possible d’équiper une Toyota GR Supra 2025 d’un moteur 4-cylindres. La GR Supra, lancée pour l’année 2020, avait vu un plus petit moteur se joindre à la gamme dès l’année suivante, mais l’aventure est terminée.

Ainsi, le seul choix pour la prochaine année est le 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres, le même qui était de la fête lors des débuts du modèle. Sa puissance, à 382 chevaux et 368 lb-ft de couple, a tout pour combler les amateurs. Ce qui est dommage, c’est de perdre une option plus abordable avec le plus petit bloc.

Sur le site de Toyota Canada, qui a confirmé le retrait du 4-cylindres pour la prochaine année au pays, la différence de prix entre une GR Supra équipée d’un moteur ou de l’autre est de près de 12 000 $.

Levier de changement de vitesses dans la Toyota GR Supra | Photo : D.Rufiange

Selon un porte-parole de Toyota, qui s’entretenait avec le site Carscoops, le fait que la compagnie offre maintenant, et sans frais supplémentaires, la boîte manuelle à six rapports avec le 3,0 litres, plutôt que la boîte automatique à huit rapports, a fait en sorte que plusieurs acheteurs ont préféré cette option, délaissant le moteur 4-cylindres.

Bien sûr, la version 3,0 vous offre aussi plus d’équipement, comme un plateau pour la recharge sans fil, la navigation intégrée et une chaîne audio de meilleure qualité, notamment.

Ce qui sera à surveiller, c’est la suite des choses pour la GR Supra. Les sportives n’ont plus la cote auprès des amateurs, mais Toyota est une des compagnies qui s’est engagée à offrir des voitures agréables à conduire aux consommateurs. Parfois, le retrait d’une mécanique et la simplification de l’offre annoncent la disparition d’un modèle à court terme. Il faudra voir.