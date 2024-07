Toyota vient d’annoncer une nouvelle édition très limitée de sa GR86 pour 2025. Seules 860 unités seront produites pour l’Amérique du Nord, et seulement 30 d’entre elles seront réservées au Canada.

Au cas où vous vous poseriez la question, le nom de cette édition est tiré de l’autoroute Hakone au Japon, une pittoresque section de route de 16 km située à une centaine de bornes de Tokyo.

Toyota GR86 Hakone 2025, avant | Photo : Toyota

Toyota GR86 Hakone 2025, de profil | Photo : Toyota

La GR86 Hakone est construite à partir de la version GR86 Premium ; elle est équipée de jantes en bronze de 19 pouces et d’un diffuseur arrière assorti à la couleur de la carrosserie, ainsi que d’un logo Hakone. La couleur prend l’appellation Ridge Green et elle est certaine d’attirer les regards sur la route, tandis que l’intérieur est en noir et tan, avec un levier de vitesse distinct en bronze.

Outre l’esthétique, l’édition spéciale bénéficie de quelques améliorations en matière de performances, notamment de freins Brembo et d’amortisseurs Sachs. Le modèle se contente du moteur Boxer 4-cylindres de la GR86 régulière (228 chevaux, 184 lb-pi de couple).

Toyota GR86 Hakone 2025, intérieur | Photo : Toyota

Toyota GR86 Hakone 2025, levier de changement de vitesse | Photo : Toyota

Sur les 860 unités produites pour l’Amérique du Nord, 30 traverseront au Canada, et toutes seront équipées d’une boîte de vitesses manuelle.

La Toyota GR86 Hakone 2025 est attendue chez les concessionnaires Toyota à l’automne ; nous devrions connaître le prix de cette variante à l’approche du lancement.

Toyota GR86 Hakone 2025, trois quarts arrière | Photo : Toyota

Toyota GR86 Hakone 2025, arrière | Photo : Toyota

Toyota GR86 Hakone 2025, diffuseur | Photo : Toyota

Toyota GR86 Hakone 2025, écusson Hakone | Photo : Toyota