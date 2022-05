Ajoutez le Toyota Highlander 2023 à la liste des modèles (on devrait lire VUS) qui abandonne leur moteur V6 au profit d’une mécanique 4-cylindres turbo. En effet, Toyota laisse tomber son vaillant bloc de 3,5 litres pour un moulin de 2,4 litres, lequel a déjà amorcé sa carrière du côté de Lexus, précisément au service du nouveau NX 2022.

Le nouvel organe propose 265 chevaux, soit 30 de moins que le V6. En revanche, son couple fait un bond de 46 livres-pieds de couple (pour 310), ce qui devrait se traduire par une prestation similaire en matière de rendement. La compagnie annonce la même cote de consommation moyenne pour le modèle avec sa nouvelle mécanique, soit 9,8 litres aux 100 kilomètres, ainsi que la même capacité de remorquage à 5000 livres.

Pourquoi ce changement alors ? Bien sûr, nous allons poser la question à Toyota lorsque l’occasion se présentera, mais la compagnie nous en donne une idée dans le communiqué de presse qu’elle a partagée : « Le nouveau moteur, de série sur tous les modèles à essence, est également plus respectueux de l’environnement avec une réduction de plus de 50 % des émissions de NOx et de NMOG, ainsi qu’une amélioration des émissions de CO2 par rapport au moteur V6 sortant. »

Photo : Toyota Nouveau moteur turbo du Highlander

Le nouveau moulin va travailler de pair avec une boîte automatique à huit vitesses. Pour ce qui est du rouage intégral, deux versions seront servies selon la déclinaison (un système pour les livrées LE et XLE, un autre pour les propositions XSE, Limited et Platinum). Nous aurons la chance d’y revenir lors d’un essai du véhicule.

Autrement, quelques améliorations sont apportées ici et là. Mentionnons l’intégration d’un nouveau bloc d’instruments à affichage numérique sur écran de 12,3 pouces, proposé en option avec les niveaux de finition Limited et Platinum. Les rétroviseurs rabattables électriquement sont désormais de série sur tous les modèles et les versions XLE et XSE bénéficient maintenant d’un hayon à déploiement électrique. Le pavé pour le chargement sans fil des téléphones cellulaires a aussi été déplacé à un endroit plus convivial à la console.

Le nouveau système multimédia de Toyota est aussi de série avec chaque modèle. Pour le reste, il faudra voir de quelle façon le Highlander va se comporter avec son nouveau moulin.

La version hybride est toujours proposée, notons-le.

Photo : Toyota Toyota Highlander 2023, profil