Kia a annoncé les détails de l'édition mondiale du prochain Sportage, qui sera disponible d'abord outre-mer en tant que modèle 2022, puis en Amérique du Nord comme modèle 2023. Cette annonce survient quelques semaines après la présentation du design renouvelé du VUS.

Voir aussi : Kia présente son Sportage… 2023

Les détails du groupe motopropulseur pour l'édition mondiale indiquent un choix de deux moteurs, un 1,6 litre turbo (177 chevaux et 195 lb-pi de couple) et un moteur diesel de 2,0 litres. On peut dire sans risque de se tromper que le diesel ne sera probablement pas offert en Amérique du Nord. Il faudra patienter avant d’avoir plus de précisions sur les groupes motopropulseurs destinés à notre marché.

Kia a promis que d'autres groupes motopropulseurs seraient éventuellement ajoutés à l'offre, les plus intrigants étant les configurations hybrides et hybrides rechargeables. Le constructeur affirme qu'il communiquera les détails de ces configurations à l'approche de la date du lancement international.

Photo : Kia Kia Sportage 2023, trois quarts arrière

Le prochain Sportage (avec moteur 1.6 litre) sera assorti d'une boîte manuelle à 6 vitesses ou d'une boîte automatique à double embrayage à sept vitesses, toujours pour l'édition mondiale. La question de savoir si nous aurons la boîte manuelle reste ouverte.

Le nouveau Sportage sera construit sur la plateforme N3 du constructeur, conçue pour améliorer les capacités tout-terrain du véhicule. À cette fin, le mode Terrain s’ajoute aux modes existants (Confort, Éco, Sport et Smart). Il ajuste automatiquement certains réglages en fonction de la présence de neige, de boue ou de sable. Le VUS reçoit également un système appelé Electric Control Suspension (ECS) qui module de façon continue et en temps réel le système d’amortissement. Plus tard, les modèles hybrides et hybrides rechargeables intégreront le dispositif de haute technologie E-Handling de Kia.

Photo : Kia Kia Sportage 2023, intérieur

La liste d'équipements de sécurité et d'aide à la conduite de Kia pour le Sportage 2023 est longue et comprend le système avancé d’assistance à la conduite dont l’alerte de collision avant, l’assistance à la conduite sur autoroute, le régulateur de vitesse adaptatif et le système intelligent d’aide au stationnement à distance.

Les niveaux de finition changeront en fonction des marchés. Nous saons cependant qu'il y aura une variante X-Line, telle que sur le modèle Sorento qui inclut notamment un pare-chocs robuste, des seuils latéraux et des barres de toit. Il faut s’attendre aussi à une version GT-Line aux couleurs et surfaces intérieures uniques.