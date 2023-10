On peut parler d'un mystère avec très peu d’indices pour nous guider. Toyota a publié une image teaser de l'avant d'une voiture, potentiellement électrique ou du moins électrifiée, ou peut-être pas. Cependant, les représentants de Toyota n'ont laissé aucun indice accompagnant cette image, à part le message énigmatique « Une nouvelle aube s’annonce ».

Il n'y a pas non plus d'indication sur la date de présentation de cette nouvelle voiture, qui pourrait également être une variante sportive.

On peut être certain qu'il s'agit d'une berline et non d'un VUS ou d'un pick-up. Elle semble avoir un intérieur à cinq places. Elle a soit un hayon ou un coffre – de ça, on peut également être certain.

Nous pouvons ensuite spéculer que cela pourrait être un ajout électrifié à un modèle existant. Pas nécessairement entièrement électrique, il pourrait s'agir de nouvelle variante hybride ou hybride rechargeable.

Ou bien, il pourrait s'agir d'une version plus axée sur la performance d'un modèle existant, éventuellement une variante GR. Toyota a déclaré par le passé qu'il était intéressé par la production d'un modèle GR Prius. Ou peut-être s'agit-il d'une GR Corolla, ce qui aurait un certain sens.

La Toyota Corolla hybride 2023 et la Toyota Prius Prime 2023 Photo : D.Boshouwers

Cependant, les phares visibles sur l'image ne correspondent pas à ceux de la Corolla actuelle. Ils s’approchent plus à ceux de la Prius.

Autre spéculation crédible, qu'il s'agit d'une refonte d'un modèle, une nouvelle génération. Tant la Prius que la Corolla ont récemment été revues, ce qui laisse ... la Camry. La génération actuelle remonte à 2017, il est donc temps pour une nouvelle génération.