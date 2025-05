Toyota a confirmé envisager un investissement dans un éventuel rachat de son fournisseur historique Toyota Industries, une opération évaluée à près de 42 milliards de dollars américains, selon des informations relayées par Bloomberg.

Dans un document déposé à la bourse de Tokyo samedi, Toyota a déclaré : « Nous explorons actuellement diverses possibilités, y compris un investissement partiel. »

Cette déclaration fait suite à un rapport indiquant que le président du conseil d'administration, Akio Toyoda, et la famille fondatrice auraient proposé l’acquisition de Toyota Industries via une transaction d’environ 6000 milliards de yens (42 milliards de dollars).

Une réponse prudente de Toyota Industries

Toyota Industries, valorisée à environ 4000 milliards de yens, a confirmé avoir reçu des propositions pour devenir privée via une entité ad hoc, tout en niant toute offre officielle émanant directement du président Akio Toyoda ou du groupe Toyota.

Deux sources proches du dossier précisent que Toyota Industries envisage de solliciter Toyota, ses sociétés affiliées ainsi que de grandes banques japonaises pour financer l’opération.



Une usine Toyota Industires au Japon | Photo : Toyota Industries Group

Amélioration de la gouvernance au sein du groupe Toyota

Selon ces sources, rendre Toyota Industries privée permettrait d'améliorer la gouvernance du groupe Toyota en mettant fin aux participations croisées, une pratique traditionnelle au Japon mais de plus en plus critiquée par les régulateurs et investisseurs pour son manque de transparence.

Une situation de participations croisées complexe

En septembre dernier, Toyota détenait 24 % de Toyota Industries, tandis que ce dernier possédait 9,07 % de Toyota Motor et 5,41 % de Denso, un autre fournisseur clé du groupe. Toyota Industries a déjà commencé à céder certaines participations, notamment dans Aisin, pour répondre aux pressions des actionnaires exigeant une meilleure rentabilité et plus d'investissements stratégiques.

Une liberté stratégique retrouvée pour Toyota Industries?

L'une des sources indique que la privatisation donnerait à Toyota Industries plus de liberté pour se concentrer sur sa croissance sans la contrainte constante de satisfaire les attentes des actionnaires publics.

L’importance historique de Toyota Industries dans l’histoire de Toyota

Fondée en 1926 par Sakichi Toyoda sous le nom de Toyoda Automatic Loom Works, l’entreprise a initialement fabriqué des métiers à tisser automatiques. Elle a ensuite créé une division automobile, laquelle est devenue Toyota Motor.

Aujourd'hui, Toyota Industries reste un acteur majeur de l’industrie : il fabrique notamment des chariots élévateurs, produit des moteurs et assemble des modèles comme le RAV4 pour Toyota Motor.