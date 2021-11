Dans un rapport qui vient d'être publié par un groupe de réflexion indépendant, les entreprises mondiales qui ont le plus fait pour s'opposer à des politiques climatiques efficaces dans le monde sont pointées du doigt. ExxonMobil et Chevron occupent les première et deuxième places sur la liste des fautifs, ce qui n'est pas une surprise. Mais juste derrière eux, en troisième position, se trouve le géant automobile japonais Toyota.

Le nouveau rapport intitulé Corporate Climate Policy Footprint a été réalisé par le groupe InfluenceMap, basé au Royaume-Uni, qui analyse l'effet des politiques commerciales et financières sur les changements climatiques et la lutte contre ceux-ci. Toyota s'est classée au troisième rang des mécréants, sanctionnée pour avoir exercé une « influence négative » parmi les entreprises mondiales en s'efforçant de contrer les politiques climatiques liées à l'accord de Paris sur le changement climatique.

On note notamment sa réticence à commencer à abandonner de façon agressive les moteurs à combustion interne et les groupes motopropulseurs hybrides en 2020 et 2021, alors que de nombreux autres constructeurs automobiles mettaient en œuvre des plans agressifs pour passer à l'électrique.

La liste de méchants comprend d'autres constructeurs automobiles, mais ils sont loin derrière Toyota. BMW occupe la 18e place, Daimler la 24e et Hyundai se cache juste derrière, à la 25e place.

Photo : M.Crépault Toyota Tundra

Scope 4 Impact

C'est ce que le groupe de réflexion appelle l'influence démesurée que les grandes entreprises exercent, selon lui, sur la progression – ou l'absence de progression – des politiques et réglementations climatiques mises en place par les gouvernements, qu'il juge bien plus importantes que tout changement spécifique apporté aux produits ou aux processus de fabrication.

Selon le rapport, une entreprise comme Toyota devrait donc être jugée sur la façon dont elle coopère avec les gouvernements, voire les poussent à adopter des politiques anticlimat plus agressives, au même titre qu'elle est jugée sur ses propres émissions.

Au cas où vous vous poseriez la question, certains constructeurs automobiles se sont relativement bien débrouillés dans les évaluations du groupe de réflexion. Le mois dernier, ce groupe a publié un rapport identifiant les grandes entreprises qui, selon lui, œuvrent positivement à la mise en œuvre de politiques climatiques ambitieuses. Le premier constructeur automobile de cette liste ? Tesla, en cinquième position. Parmi les autres constructeurs automobiles cités pour leurs mesures positives figurent Volvo, Volkswagen et Honda.