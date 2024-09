Toyota nous a fait parvenir un communiqué de presse annonçant en grande pompe un changement d’appellation pour deux modèles prisés au sein de sa gamme, soit les deux produits hybrides rechargeables de sa famille.

On parle de la Prius Prime, ainsi que du RAV4 Prime. En fait, oubliez dès maintenant le suffixe Prime, car à partir de 2025, on va devoir utiliser les lettres PHEV pour décrire ces deux modèles à essence offrant une autonomie tout électrique respectable (72 et 68 kilomètres, respectivement).

Les deux modèles vont désormais porter un logo PHEV plutôt que celui de Prime.

Bien franchement, ce geste nous étonne. À travers l’industrie, ce qui fait qu’un modèle se différencie, c’est son unicité, les caractéristiques qui lui sont propres. Avec les deux modèles hybrides rechargeables de Toyota, on avait droit à une appellation unique, à une marque reconnue (Prime) comme celle appartenant à Toyota.

Toyota RAV4 Prime (maintenant PHEV), écusson Prime | Photo : D.Boshouwers

Toyota RAV4 Prime (maintenant PHEV), écusson Plug-In Hybrid | Photo : D.Boshouwers

La popularité du RAV4 Prime a prouvé que le nom qu’il portait n’était pas un handicap, bien au contraire.

Or, en abandonnant l’appellation, la compagnie se fond à la masse en utilisant le même suffixe qu’utilisent les Mitsubishi Outlander PHEV, Ford Escape PHEV, Hyundai Tucson PHEV et Kia Sportage PHEV.

Une appellation unique, c’est porteur d’un cachet, d’un lien à la marque. La signature 4xe nous renvoie automatiquement aux modèles de Jeep. L’image est forte.

Mais bon, la décision ne nous appartient pas et Toyota avait ses raisons. Malheureusement, le communiqué de presse émis par l’entreprise ne nous en apprend pas plus sur ces dernières. Cyril Dimitris, le vice-président de Toyota Canada, avait ceci à déclarer concernant le changement de nom :

« De nombreux Canadiens apprécient déjà la puissance évoluée, le plaisir de conduire et l’efficacité remarquable des véhicules hybrides branchables porte-étendard de Toyota. Avec cette légère modification de leur nom, nous sommes prêts à aider encore plus de conducteurs à adopter les véhicules hybrides électriques branchables dans leur quête d’un mode de vie plus durable. »

Nous avons contacté Toyota Canada afin d’avoir plus de précision sur la décision. Voici ce que Romaric Lartilleux, responsable des relations publiques, a pu ajouter :

« La raison principale pour le changement de nom est notre volonté d’uniformiser la nomenclature des véhicules de la gamme au niveau global. Le RAV4 et la Prius ne portent le nom « Prime » qu’en Amérique du Nord. Dans les autres pays du monde, ils sont appelés « PHEV », « Plug-in Hybrid » ou juste « Plug-in », dépendamment des marchés. Dorénavant, la Prius et le RAV4 hybrides branchables porteront le logo « PHEV » à l’arrière, de la même façon que les hybrides porteront le logo « HEV », les véhicules électriques le logo « BEV », et les véhicules à pile à combustible le logo « FCEV. »